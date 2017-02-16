Власти решат, как благоустроить парк 300-летия Омска, где повесился судья

«На территории парка 300-летия Омска в текущем году должны появиться специализированные зоны отдыха, раздевалочные павильоны и санитарные комплексы. Продолжится работа по развитию дорожно-тропиночной сети для комфортных прогулок и занятий спортом», — сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, в рамках благоустройства планируется обустроить дополнительные парковочные места и оградить территорию, а сам парк сделать зоной с особыми условиями использования территории.

Напомним, изначально на территории парка 300-летия планировалось разместить аттракционы, аквапарк, горнолыжный склон, однако впоследствии проект деградировал до «парка спортивной и ландшафтной ориентированности» со спортивными сооружениями и дорожками для бега и лыжни.

В итоге после многих лет планирования и недолгого строительства парк 300-летия был открыт в июле 2016 года. Еще до официального открытия в апреле прошлого года на территории парка нашли труп младенца, а в январе 2017-го — тело федерального судьи Москаленко, который покончил жизнь самоубийством. Кроме того, неоднозначную репутацию парка 300-летия дополнил снятый в честь него клип под названием «Парк, которого нет».