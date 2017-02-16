Ткачев назвал укрепление рубля ударом для отечественной экономики

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев считает, что укрепление рубля к доллару негативно скажется на экспортном потенциале России. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».

То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется, это для наших экспортных позиций, безусловно, серьезный минус и не только для сельского хозяйства — и для промышленности, и для многих других секторов экономики

«Доллар — 57 (руб.) — это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике», — добавил он.

По словам главы Минсельхоза РФ, внутренние цены на зерно падают, и это связано как с укреплением рубля, так и с переизбытком зерна на внутреннем рынке. «Безусловно, мы получили большой каравай — много зерна. Естественно, мы рассчитывали на серьезный экспорт», — отметил Ткачев.

Россия в 2016 г. собрала рекордный урожай зерна — 119,1 млн т (на 14% больше, чем в 2015 г.). Рекордные показатели, в том числе, достигнуты по пшенице — 73,3 млн т (на 19% больше уровня 2015 г.). Окончательные цифры по урожаю зерна будут представлены в марте 2017 г.

15 февраля курс доллара опустился ниже 57 руб. впервые с 22 июля 2015 г.

Курс доллара на Московской бирже на 10:02 мск 16 февраля упал до 57,19 руб. Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России, на 16 февраля составил 56,7719 руб.