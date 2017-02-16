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11:53 (мск), источник: УралПолит.ру

Подрядчика для ремонта дороги в Серебрянку найдут в апреле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля, ИА УралПолит.Ru. Подрядчик для проведения ремонтных работ на дороге к поселку Серебрянка будет определен в апреле конкурсным путем.

Как сообщили «УралПолит.Ru», проектная документация по ремонту дороги уже подготовлена, исполнитель будет обязан приступить к работам сразу после схода снега в апреле — мае, и завершить их в октябре — ноябре. При этом свердловские власти намерены выполнить поручение президента по приведению дороги в надлежащее состояние установленному сроку — 1 июня.

Вчера, 15 февраля, на участок дороги «Нижний Тагил — село Серебрянка», где уже начали проводить работы, выезжал министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков. Он ознакомился с ходом подготовки к весеннему половодью. Сейчас там работает 25 рабочих и шесть бульдозеров ежедневно. Они убирают с обочин снежные валы и кустарники. Дорожники поменяли настил на пешеходной части моста через речку Серебрянку.

«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разработана “дорожная карта”, включающая план мероприятий по восстановлению дороги до Серебрянки, а также по решению других социально значимых для жителей этого населенного пункта вопросов. Так, будет улучшено качество мобильной связи, обеспечен высокоскоростной доступ в интернет — в село будет протянута оптико-волоконная линия. Кроме того, будет построено пожарное депо», — отмечает Василий Старков.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», о состоянии дороги до поселка Серебрянка во время декабрьской пресс-конференции Владимиру Путину рассказал уральский журналист. Каждую весну дорога в поселок Серебрянка затапливается и жители оказываются отрезанными от мира, не могут купить продукты и получить деньги. Президент дал поручение привести дороги на Серебрянку в надлежащее состояние до 1 июня. Свердловские власти выделили на ремонт дороги в 2017 году 250 миллионов рублей из регионального резервного фонда. На полную реконструкцию дороги потребуется 1,5 миллиарда рублей.

Речь о ремонте дороги шла и во время рабочей встречи Евгения Куйвашева с Владимиром Путиным 24 января.

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