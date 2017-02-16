Предприниматели «стучат» друг на друга в правоохранительные органы в Иркутской области

Коммерсанты в Иркутской области сообщают правоохранительным органам недостоверную информацию о конкурентах. Таким способом бизнесмены пытаются избавиться от соперников. Проблемы предпринимательства и ответственности за экономические преступления обсудили на круглом столе с участием и.о. бизнес-омбудсмена в Иркутской области Эвелины Секулович и адвокатов сегодня, 16 февраля. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Сейчас нет разграничений между криминальными делами и гражданско-правовыми спорами. И этим пользуются на рынке конкуренты. Возбуждение уголовных дел в отношении предпринимателей стало дополнительным видом заработка для госструктур, заявили на круглом столе.

«Согласно ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) мы можем говорить, что оправдательных приговоров не будет, потому что следователя или прокурора должны привлечь к уголовной ответственности. Это “мертвая” статья» — она для предпринимателей порождает еще больше проблем, — отметил адвокат Максим Орешкин.

Генеральный директор швейной фирмы «ВиД» Ирина Чикуленко рассказала участникам круглого стола о том, как к ней на предприятие приехали силовики и стали изымать бухгалтерские документы и компьютеры. Основанием для этого послужила якобы задержка выплаты заработной платы, хотя на самом деле дела обстояли иначе.

В распоряжении аппарата по защите прав предпринимателей есть 13 уголовных дел, один из фигурантов находится в местах заключения. Эвелина Секулович предлагает отстаивать честное имя бизнесменов в судах с приведением доводов о статусе их компаний и о том вкладе, который они внесли в экономику области.

Между тем в России за последние пять лет число осужденных предпринимателей по ст. 159 УК РФ (мошенничество) уменьшилось в четыре раза. В большинстве случаев это связано с примирением сторон в ходе следствия.