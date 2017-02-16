Предприниматели «стучат» друг на друга в правоохранительные органы в Иркутской области
Таким способом бизнесмены пытаются убрать конкурентов.
Таким способом бизнесмены пытаются убрать конкурентов.
Коммерсанты в Иркутской области сообщают правоохранительным органам недостоверную информацию о конкурентах. Таким способом бизнесмены пытаются избавиться от соперников. Проблемы предпринимательства и ответственности за экономические преступления обсудили на круглом столе с участием и.о.
Сейчас нет разграничений между криминальными делами и
«Согласно ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) мы можем говорить, что оправдательных приговоров не будет, потому что следователя или прокурора должны привлечь к уголовной ответственности. Это “мертвая” статья» — она для предпринимателей порождает еще больше проблем, — отметил адвокат Максим Орешкин.
Генеральный директор швейной фирмы «ВиД» Ирина Чикуленко рассказала участникам круглого стола о том, как к ней на предприятие приехали силовики и стали изымать бухгалтерские документы и компьютеры. Основанием для этого послужила якобы задержка выплаты заработной платы, хотя на самом деле дела обстояли иначе.
В распоряжении аппарата по защите прав предпринимателей есть 13 уголовных дел, один из фигурантов находится в местах заключения. Эвелина Секулович предлагает отстаивать честное имя бизнесменов в судах с приведением доводов о статусе их компаний и о том вкладе, который они внесли в экономику области.
Между тем в России за последние пять лет число осужденных предпринимателей по ст. 159 УК РФ (мошенничество) уменьшилось в четыре раза. В большинстве случаев это связано с примирением сторон в ходе следствия.