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11:44 (мск), источник: Nakanune.ru

В 2017 году шесть тысяч жителей Среднего Урала получат жилье по программе переселения

Шесть тысяч жителей Среднего Урала переедут из аварийного жилья к сентябрю 2017 года. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году благоустроенные квартиры получили три тыс. 400 человек. Несмотря на перевыполнение целевых показателей по расселению аварийных площадей, вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт доложил Евгению Куйвашеву о том, что в регионе есть территории, где строительство идет с отставанием от установленных сроков. Среди них Березовский, Шалинский, Камышловский, Ивдельский городские округа, Первоуральск, Верхняя Тура и Таборинский муниципальный район. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, некоторые муниципалитеты расторгли контакты с прежними подрядчиками и заключили с новыми.

«Наличие комфортного, доступного жилья — ключевой показатель качества жизни людей. Поставив себе задачу вывести Свердловскую область в тройку российских лидеров, мы должны сконцентрировать усилия на решении жилищных проблем уральцев, росте объемов, качества и экологичности жилищного строительства», — отметил губернатор.

Также Евгений Куйвашев обсудил с кабинетом министром капитальный ремонт многоквартирных домов. В прошлом году на Среднем Урале ремонтные работы капитального характера были проведены почти в двух тыс. МКД. После «провального» 2015 года, когда в регионе отремонтировали всего 134 МКД, регион вышел в лидеры РФ, заняв третье место после Москвы и Московской области по количеству отремонтированных домов. «Из всех отремонтированных в 2016 году в России домов каждый 20-й приходится на Свердловскую область», — сообщил Сергей Швиндт.

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