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12:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Порт Новороссийска попал в поле зрения ФАС

Новороссийский морской торговый порт (ПАО «НМТП») не смог найти исполнителя на предоставление услуг для обеспечения непрерывной грузовой обработки судов.

Закупка была аннулирована Федеральной антимонопольной службой.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 16 февраля, жалоба на действия НМТП при проведении открытого запроса предложений в антимонопольное ведомство поступила от АО «Роснефтефлот».

Как выяснилось, НМТП объединил в один лот разноплановые виды работ и услуг. Так, исполнитель должен не только обеспечивать пожарную безопасность и участие спецподразделения в тушении пожаров, но и одновременно его суда должны быть постоянно готовы к ликвидации разливов нефти и выполнения швартовных операций. Это требует отдельных лицензий или специальных разрешений и выполняются последовательно, с применением различных технологий и оборудования.

Также в закупочной документации указано, что флот исполнителя должен включать в себя более 25 разнообразных судов (буксир-кантовщик, морское пожарное судно, портовый рабочий катер и др.), которые необходимо доставить в порт в течение суток после подписания контракта.

«Выполнить одновременно такие разные по функциональным и технологическим признакам работы и доставить суда в район эксплуатации в сжатые сроки может лишь небольшое количество организаций. Иными словами, требования закупочной документации ограничивают конкуренцию», — пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

В результате ПАО «Новороссийский морской торговый флот» рекомендовано аннулировать закупку, начальная (максимальная) цена которой составила 11 млрд рублей.

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