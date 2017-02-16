Порт Новороссийска попал в поле зрения ФАС

Закупка была аннулирована Федеральной антимонопольной службой.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 16 февраля, жалоба на действия НМТП при проведении открытого запроса предложений в антимонопольное ведомство поступила от АО «Роснефтефлот».

Как выяснилось, НМТП объединил в один лот разноплановые виды работ и услуг. Так, исполнитель должен не только обеспечивать пожарную безопасность и участие спецподразделения в тушении пожаров, но и одновременно его суда должны быть постоянно готовы к ликвидации разливов нефти и выполнения швартовных операций. Это требует отдельных лицензий или специальных разрешений и выполняются последовательно, с применением различных технологий и оборудования.

Также в закупочной документации указано, что флот исполнителя должен включать в себя более 25 разнообразных судов (буксир-кантовщик, морское пожарное судно, портовый рабочий катер и др.), которые необходимо доставить в порт в течение суток после подписания контракта.

«Выполнить одновременно такие разные по функциональным и технологическим признакам работы и доставить суда в район эксплуатации в сжатые сроки может лишь небольшое количество организаций. Иными словами, требования закупочной документации ограничивают конкуренцию», — пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

В результате ПАО «Новороссийский морской торговый флот» рекомендовано аннулировать закупку, начальная (максимальная) цена которой составила 11 млрд рублей.