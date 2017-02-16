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13:09 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Цены на водку и коньяк в скором времени могут повыситься в Краснодарском крае

Краснодар, 16 февраля, KrasnodarMedia. Стоимость коньяка и водки Краснодарском крае, как и по всей России может вырасти. Минфин задумался об очередном повышении цен на крепкий алкоголь.

Проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Это уже второе предложение за год о повышении стоимости алкоголя. Несколько недель назад минфин предлагал еще более значительный рост цен на водку. Минимальные цены на крепкий алкоголь введены в России с 2010 года. Они призваны не допустить на рынок контрафакт, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Российскую газету».

Минимальную цену за пол-литровую бутылку водки для магазинов предлагается установить на уровне 205 рублей. Таким образом ее стоимость в рознице увеличится на 15 рублей. У оптовиков закупать водку предлагается по цене не меньше 178 рублей, у производителей — 173 рубля за бутылку.

Кусается и цена коньяка. Продавать благородный напиток предлагается минимум по 371 рубль за 0,5 литра для конечного потребителя. Для оптовых закупок цена составит 323 рубля. У производителя коньяк можно будет приобрести за 314 рублей.

Среди причин увеличения цен на алкоголь минфин отмечает повышение ставок акциза, рост тарифов на электроэнергию и производственных условно-постоянных затрат. С начала года акциз на алкоголь вырос на 4,6 процента. С каждого литра безводного спирта в бюджет отчисляется 523 рубля, что на 23 рубля больше, чем годом ранее.

Также у производителей выросли расходы на аренду, зарплаты административного персонала, проведение рекламных акций, налог на землю, имущество, транспортный налог, расходы на транспортировку этилового спирта от производителя до завода алкогольной продукции.

Повышение минимальной цены компенсирует производителям высокие расходы на производство алкоголя. «Заниженная минимальная розничная цена уничтожает здоровую конкуренцию», — считает Вадим Дробиз, генеральный директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Слишком низкая ценовая планка заставляет производителя искать способы минимизировать издержки, и часто выгодные решения находятся в области снижения качества.

При этом потолок повышения цены на крепкий алкоголь еще не пробит. «Реальная минимальная розничная цена с учетом всех реальных наценок — 225 рублей», — говорит Вадим Дробиз о стоимости водки.

Это, кстати, уже второе предложение за год о повышении стоимости алкоголя. Несколько недель назад минфин предлагал еще более значительный рост цен на водку. У производителя ее планировалось закупать по цене не менее 177 рублей за 0,5 литра, у оптовика — за 182 рубля, магазинная цена могла вырасти до 219 рублей. Но впоследствии минфин отказался от этих планов.

Минимальные цены на крепкий алкоголь введены в России с 2010 года. Они призваны не допустить на рынок контрафакт. Однако сейчас эта проблема решается с помощью системы ЕГАИС, которая обеспечивает рынок «качественной, заводской, безопасной, легальной продукцией», считает Вадим Дробиз. Минимальная же цена, по мнению эксперта, помогает производителям не работать себе в убыток.

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