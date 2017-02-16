Тамань и Керчь с мая свяжет регулярное морское сообщение

В запуск проекта до начала навигации инвестируют в общем 50 млн рублей, сообщает РБК.

Средства пойдут на реконструкцию здания морвокзала, площадки для приема пассажиров и посадки на автобусы, а также на удлинение причала на территории бывшего яхт-клуба «Арго».

С мая по октябрь компания планирует перевезти более 300 тыс. пассажиров на трех тихоходных судах советского периода постройки и вместимостью до 50 человек каждое. Билет будет стоить 600−900 руб.

Помимо этого, по данным главы компании Николая Чепеля, сейчас прорабатывается проект создания в Крыму производства скоростных катамаранов из композитных материалов стоимостью до 20 млн руб. каждый, куда «Боспор шиппинг» намерен вложить порядка 200 млн руб. С помощью новых судов компания планирует открыть морское сообщение между городами и станицами Краснодарского края, Крыма и Ростовской области. Компания уже подготовила предложения по частно-государственному партнерству для Минтранса РФ, а также приступила к поискам соинвестора.

На данный момент, не считая авиасообщения, Керченская паромная переправа является единственным массовым способом транспортной связи Крыма и материковой части России.