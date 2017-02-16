В Калининградской области долги по зарплате выросли на 40%

На начало 2017 года долги по зарплате составляли 12,9 миллиона рублей. Ныне вся задолженность, как и месяцем ранее, образовалась из-за отсутствия у компаний собственных средств.

В СЗФО суммарная задолженность по зарплате за месяц выросла на 8,2% до 515,6 миллиона рублей, а меньше всего долгов в Псковской и Вологодской областях — по 15 миллионов рублей, далее следует Калининградская область с 18 миллионами, а также Архангельская область, где долги составляли на 1 февраля 2017 года 22,6 миллиона рублей. Соответствующие данные приводит Росстат.