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11:44 (мск), источник: Kaliningradnews

В Калининградской области долги по зарплате выросли на 40%

В Калининградской области на 1 февраля 2017 года суммарная задолженность по заработной плате составила 18 миллионов рублей, увеличившись за месяц на 39,8%.

На начало 2017 года долги по зарплате составляли 12,9 миллиона рублей. Ныне вся задолженность, как и месяцем ранее, образовалась из-за отсутствия у компаний собственных средств.

В СЗФО суммарная задолженность по зарплате за месяц выросла на 8,2% до 515,6 миллиона рублей, а меньше всего долгов в Псковской и Вологодской областях — по 15 миллионов рублей, далее следует Калининградская область с 18 миллионами, а также Архангельская область, где долги составляли на 1 февраля 2017 года 22,6 миллиона рублей. Соответствующие данные приводит Росстат.

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