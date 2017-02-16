Фальшивое молоко из России и Беларуси нашли на прилавках Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Фальшивую молочную продукцию из России и Беларуси обнаружили в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета по защите прав потребителей.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Фальшивую молочную продукцию из России и Беларуси обнаружили в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета по защите прав потребителей.
Согласно сообщению, производители компаний «ВиммБилльДанн», «Хохланд Руссланд», Рогачевского
Речь идет о такой продукции, как «Чудо коктейль для взбивания» со вкусом клубники 5% («ВиммБилльДанн», Россия, молоко сгущенное «Три желания» Рогачевского
«Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК начата работа по изъятию фальсифицированной продукции. Комитет рекомендует потребителям воздержаться от употребления данной продукции, а объектам розничной сети отказаться от продажи фальсифицированной продукции», — говорится в сообщении.
В целях защиты внутреннего рынка от опасной фальсифицированной продукции производителям даны уведомления о недопущении к реализации опасной продукции и устранения нарушений, отмечает Комитет.