Фальшивое молоко из России и Беларуси нашли на прилавках Казахстана

Согласно сообщению, производители компаний «ВиммБилльДанн», «Хохланд Руссланд», Рогачевского молочно-консервного комбината, ЗАО «Лактис» и молочного завода «Садовое» нарушили ряд требований технических регламентов безопасности пищевой продукции, не указав использование растительных жиров, чем ввели потребителей в заблуждение.

Речь идет о такой продукции, как «Чудо коктейль для взбивания» со вкусом клубники 5% («ВиммБилльДанн», Россия, молоко сгущенное «Три желания» Рогачевского молочно-консервного комбината (Беларусь), творожный сыр с зеленью «Альмитте» 60% (ООО «Хохланд Руссланд», Россия), сливки «Чудское озеро» 33% производства ЗАО «Лактис» (Россия), молоко «В лучших традициях» 3,2% (ТОО «Молочный завод «Садовое» (Акмолинская область, Зерендинский район).

«Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК начата работа по изъятию фальсифицированной продукции. Комитет рекомендует потребителям воздержаться от употребления данной продукции, а объектам розничной сети отказаться от продажи фальсифицированной продукции», — говорится в сообщении.

В целях защиты внутреннего рынка от опасной фальсифицированной продукции производителям даны уведомления о недопущении к реализации опасной продукции и устранения нарушений, отмечает Комитет.