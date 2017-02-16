Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
В России ответили Трампу на требования "вернуть Крым" Украине
Опрос показал, сколько россиян против скидок на газ для белорусов
У Андрея Аршавина родилась дочь
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
12:18 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанцам могут разрешить назначать главврачей больниц

Минздрав предлагает наделить создаваемые при казахстанских медицинских учреждениях общественные советы правом назначать главных врачей.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе неформальной встречи со СМИ в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он отметил, что Минздрав проводит работу по развитию корпоративного управления в клиниках.

«Чтобы в государственных предприятиях появились наблюдательные советы, куда входят представители общественности, которые могут видеть, каким образом составляется бюджет организации, как расходуются средства. Мы такую работу проводим, чтобы на всех уровнях, до районной больницы, представители общественных организаций, партий, профсоюзов в общественных советах были. Кроме того, мы разработали законопроект, в котором роль общественных советов повышается. Они могут теперь участвовать в назначении первых руководителей. Эти функции государство, акиматы должны отдать общественным советам, чтобы подотчетны были главврачи обществу. Это серьезно повлияет на качество медуслуг», — сказал Биртанов.

Он отметил, что также предлагается принять меры по повышению уровня зарплат медицинским работникам, направив сэкономленные на оптимизации работы клиник (в том числе исключении необоснованных расходов, более рациональном использовании средств) деньги на повышение зарплат врачей.

«Если мы не будем вкладывать в медсестер и врачей, они теряют мотивацию, это законы рынка. Они выходят из клиник, уходят в частный сектор или вообще из медицины. Мы должны поменять систему управления в самих больницах. Мы видим много необоснованных расходов, нерациональное использование средств. Экономия должна направляться в заработную плату. Для этого мы должны больницам дать такое право. Сегодня мы переводим многие клиники в предприятия на праве хозяйственного ведения. Они имеют право устанавливать зарплату врачей. В госклинике зарплату устанавливает правительство и она одинаковая для всех. Но бывает, что есть, скажем, два врача с одинаковым стажем, опытом, но один делает в 10 раз больше операций. Здесь мы должны дать возможность коллективам, руководству клиники справедливо оплачивать работу», — сказал министр.

Биртанов отметил, что в целом на систему здравоохранения расходуется 12−13 процентов общего бюджета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Два казахстанских гонщика выступят на этапе ЧМ по спидвею в Алматы
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Американские СМИ узнали, кто носит ядерный чемоданчик Трампа
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Изучавший АЭС «Фукусима» робот провалил свою миссию
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети раскрыли цены на Hyundai Solaris II Пользователям интернет-форума удалось выяснить стоимость нового поколения «Соляриса» за несколько дней до официальной публикации прайс-листов
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь