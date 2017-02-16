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12:02 (мск), источник: Вести - Омск

Приступить к ремонту омских магистралей могут уже в марте

Такая возможность появилась благодаря увеличению дорожного фонда. Соответствующие изменения в бюджет внесены сегодня на заседании регионального парламента.


Сегодня депутаты внесли в бюджет нынешнего года первые поправки. Областная казна пополнилась почти на два миллиарда рублей — за счёт федеральных дотаций и субсидий. Самую солидную сумму дополнительно получил дорожный фонд — 680 миллионов. В марте планируется включить в него ещё один миллиард — в рамках программы «Развитие транспортной системы» — на магистрали Омска и его пригородов.

После внесённых изменений дефицит областной казны сократился вдвое. Пополнился также и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Его доходы увеличены более, чем на 600 миллионов рублей.

Ещё 80 миллионов рублей выделены дополнительно — на подъёмные земским врачам, которые решили поехать работать в сельские больницы.

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