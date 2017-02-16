Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
В России ответили Трампу на требования "вернуть Крым" Украине
Россиянин нашел дело по душе, получая 20 млн руб. выручки в месяц
Филипп Киркоров готов снова стать папой
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
12:11 (мск), источник: Nur.kz

В Астане выставили на продажу виллу за 3,3 млрд тенге

В Есильском районе Астаны выставили на продажу 12-комнатную двухэтажную виллу стоимостью 3,3 миллиарда тенге, сообщает NUR.KZ со ссылкой на объявление на сайте Krisha.kz.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Роскошный особняк, расположенный в элитном районе столицы, по своему виду больше напоминает дворец монарших особ, чем городской коттедж.

Согласно описанию в объявлении, в доме установлены пластиковые окна, имеется навес, баня, гараж, сад и веранда.

«Коттедж выдержан в светлых тонах. Все материалы, использованные при отделки дома, из качественных материалов. Лестница из прочного дерева — дуба», — говорится в сообщении.

В каждой спальне имеется собственный санузел и гардеробная.

При этом покупателю вместе с домом достанется кухонный и спальный гарнитуры, столы стулья и бытовая техника.

«Проект дома рационально разработан мастерами своих дел — именитыми проектировщиками, строителями дизайнерами и флористами. Строился для большой семьи, оборудован всеми удобствами для детей (домик, игральная зона) и взрослых», — пишет риэлтор.

Во дворе также расположены летний домик, включающий в себя гостевую часть, печь, зону барбекю и летнюю площадку, гараж на 5 мест и беседки.

Двор озеленен разновидными саженцами — ель, береза, цветы, клубника, виноград и другой растительностью.

На первом этаже есть сауна (финская и русская бани), комната отдыха и ожидания для рабочего персонала, винный погреб, малый зал, кухонная зона, комнаты для персонала.

На втором этаже находятся гостиная, занимающая 70 квадратных метров, три спальни и детская.

Интерьер выполнен в классическом стиле. Использованы натуральный мрамор, 13 килограммов сусального золота, слоновая кость, дерево. Каждая потолочная фреска и рисунки на мраморном полу сделаны художниками вручную.

Кроме того, на окнах дома установлены решетки, имеется сигнализация, видеонаблюдение, домофон, видеодомофон и круглосуточная охрана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полуголая Макпал Исабекова сфотографировалась на фоне снежных гор (фото)
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Американские СМИ узнали, кто носит ядерный чемоданчик Трампа
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Изучавший АЭС «Фукусима» робот провалил свою миссию
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети раскрыли цены на Hyundai Solaris II Пользователям интернет-форума удалось выяснить стоимость нового поколения «Соляриса» за несколько дней до официальной публикации прайс-листов
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь