В Астане выставили на продажу виллу за 3,3 млрд тенге

Роскошный особняк, расположенный в элитном районе столицы, по своему виду больше напоминает дворец монарших особ, чем городской коттедж.

Согласно описанию в объявлении, в доме установлены пластиковые окна, имеется навес, баня, гараж, сад и веранда.

«Коттедж выдержан в светлых тонах. Все материалы, использованные при отделки дома, из качественных материалов. Лестница из прочного дерева — дуба», — говорится в сообщении.

В каждой спальне имеется собственный санузел и гардеробная.

При этом покупателю вместе с домом достанется кухонный и спальный гарнитуры, столы стулья и бытовая техника.

«Проект дома рационально разработан мастерами своих дел — именитыми проектировщиками, строителями дизайнерами и флористами. Строился для большой семьи, оборудован всеми удобствами для детей (домик, игральная зона) и взрослых», — пишет риэлтор.

Во дворе также расположены летний домик, включающий в себя гостевую часть, печь, зону барбекю и летнюю площадку, гараж на 5 мест и беседки.

Двор озеленен разновидными саженцами — ель, береза, цветы, клубника, виноград и другой растительностью.

На первом этаже есть сауна (финская и русская бани), комната отдыха и ожидания для рабочего персонала, винный погреб, малый зал, кухонная зона, комнаты для персонала.

На втором этаже находятся гостиная, занимающая 70 квадратных метров, три спальни и детская.

Интерьер выполнен в классическом стиле. Использованы натуральный мрамор, 13 килограммов сусального золота, слоновая кость, дерево. Каждая потолочная фреска и рисунки на мраморном полу сделаны художниками вручную.

Кроме того, на окнах дома установлены решетки, имеется сигнализация, видеонаблюдение, домофон, видеодомофон и круглосуточная охрана.