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12:51 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские дорожники запланировали новые виадуки и ремонт дороги до Дивногорска

Красноярские дорожники запланировали строительство виадуков и ремонт дороги до Дивногорска. Сегодня, 16 февраля КрУДор опубликовал схему ремонта дорог около Красноярска на ближайшие 2 года.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в ближайшие два года в Красноярской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют свыше 240 км автодорог, в том числе участки трасс Красноярск—Енисейск, Красноярск—Железногорск, установят системы освещения на очередной части гостевой трассы, ведущей в аэропорт Емельяново. Сегодня в социальных сетях представители управления опубликовали подробную карту ремонтных работ на трассах вокруг краевого центра.

Самый большой ремонт ожидается, судя по ней, на участке дороги от Красноярска до Дивногорска — здесь с 23 по 51 км дороги планируется поменять асфальт, на трех участках — 23−25 км, 31−33 км и 37−45 км появится освещение. Кроме этого планируется на этом участке строительство сразу трех надземных переходов — на 23 и 28 км дороги, а также в Дивногорске, на 38 км дороги.

Дорогу в направлении на аэропорт Емельяново будут частично ремонтировать, а частично реконструировать. В непосредственной близости от города планируется провести реконструкцию дороги на участке 807−812 км трассы М-53. Около Творогово (802 км) и в пос. Емельяново (799 км) должны появится надземные переходы. Кроме этого в этом году дорожники планируют отремонтировать ту часть трассы, которая проходит в границах поселка Емельяново (792 — 802 км), а также трассу непосредственно подходящую к аэропорту «Емельяново». Следующий участок этой трассы, до Малого Кемчуга, планируют отремонтировать в 2018 году.

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