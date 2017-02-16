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12:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Дубль два: объявлен конкурс на реконструкцию ЕКАД за 4,7 миллиарда

В первый раз желающих не нашлось.

Свердловские власти не теряют надежды найти подрядчика для реконструкции 10-километрового участка ЕКАД от Семи Ключей до Большого Истока. 14 февраля 2017 года был объявлен новый конкурс, передает «Уралинформбюро».

Стоимость контракта составляет 4,76 миллиарда рублей. Деньги будут выделяться на протяжении 6 лет. До 2022 года подрядчик должен расширить дорогу с двух до четырех полос, а также обустроить разделительную полосу шириной 12,5 метра.

Далее эту дорогу собираются соединить с проектируемым участком третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа (от автодороги Екатеринбург — Полевской до трассы М5 «Урал»). На примыкании этих двух отрезков к 2021 году возведут транспортную развязку.

Первая попытка найти подрядчика провалилась. На аукцион заявилась всего одна компания, к которой возникли серьезные претензии. Конкурс признали несостоявшимся.

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