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12:13 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане планируют снизить цены на услуги стоматологов

Минздрав РК к осени 2017 года разработает законопроект, предусматривающий ценовое регулирование в отраслях медицины не охваченных гарантированным объемом бесплатной медпомощи, в том числе и стоматологии.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе неформальной встречи со СМИ в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он отметил, что это делается в целях удешевления медицинских услуг.

«Глава государства Нурсултан Назрбаев дал нам поручение в интересах граждан, чтобы мы разработали нормативную базу для обеспечения ценового регулирования вне ГОБМП, там где люди сами покупают медикаменты, изделия медицинского назначения. У нас наработки есть, мы должны с бизнесом обсудить, соответствующий законопроект будет разработан к осени. Это позволит снизить затраты на многие виды услуг», — сказал министр.

Он также сообщил, что планируется разрешить врачам открывать частные практики на уровне индивидуального предпринимательства.

«В прошлом году мы сделали минимум для медицинской организации 6000 прикрепленного населения. По сути три врача общей практики могут как юрлицо, как поликлииника работать. Сейчас мы может быть даже и уйдем, сделаем до индивидуального предпринимателя. Если врач общей практики хочет в своем подъезде сидеть, как в крупных городах, пожалуйста, прикрепите, в среднем 2000 человек. У нас есть подушевой норматив, 1024 тенге на человека в среднем. Этот принцип будет сохраняться. Если врач хочет сидеть в непосредсвенной близости на первых этажах зданий, чтобы не ехать в поликлинику, стоять в очереди, можно будет широкий выбор обеспечить, чтобы врачи так могли работать», — сказал Биртанов.

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