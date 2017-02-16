200 млн рублей в Новосибирске уйдет на ремонт дворов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы рассчитывали направить на ремонт дворов в этом году 200 млн рублей — по 100 млн рублей из городского и областного бюджетов. Эти суммы запланированы. Также у нас появилась возможность попасть в федеральную программу и получить дополнительные средства. Ориентировочно, по предварительным данным, мы можем рассчитывать на 400 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство дворов», — рассказал мэр Анатолий Локоть.

Как ранее отмечал мэр Анатолий Локоть, в Новосибирске была разработана и утверждена концепция развития зелёных зон города, и сегодня создается благоприятная ситуация для решения конкретных задач в соответствии с этой концепцией. Обустройство зелёных зон входит в число приоритетных направлений развития Новосибирска на ближайшие годы.