Челябинская область и фонд «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 16 февраля, в инновационном центре «Сколково» свои подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель правления фонда Игорь Дроздов.

Как рассказал агентству пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, соглашение предусматривает синхронизацию мер региональной господдержки инновационной деятельности и инструментов фонда. «Наша ключевая цель — это стимулирование деятельности инновационных предприятий в Челябинской области, — подчеркнул Борис Дубровский. По мнению губернатора, правильно использовать инновационные технологии «Сколково» при экономической модернизации региона.

«Мы рассматриваем российские регионы как места, где технологии “Сколково” могут быть эффективно применены и заинтересованы, чтобы сотрудничество с Челябинской областью углублялось», — отметил Игорь Дроздов.

Одна из задач соглашения — содействие привлечению инвестиций в Челябинскую область, выявление и привлечение к инновационной деятельности талантливых студентов и молодых ученых, дополнительное профобучение челябинских специалистов в технопарке и центре интеллектуальной собственности «Сколково», реализация мероприятий в рамках «Дней Сколково», «Start Up Tour», деятельности Открытого университета и другие. Курировать выполнение соглашения со стороны правительства Челябинской области будет министерство экономического развития региона.