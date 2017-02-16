В Иркутской области определили специальности для обучения безработных
Первые в 2017 году курсы профессионального обучения безработных открылись в Иркутске.
Первые в 2017 году курсы профессионального обучения безработных открылись в Иркутске.
Как 16 февраля 2017 года сообщила
Сейчас в центре обучения и содействия трудоустройству организованы четыре группы по направлениям «Информационные технологии», «Ведение складского хозяйства», «Повышение квалификации бухгалтеров», «Бухгалтерия».
«Рынок труда в Иркутской области испытывает большую потребность в кадрах рабочих специальностей, нежели в кадрах служащего персонала. Поэтому в перечне приоритетных профессий большую часть занимают рабочие специальности. Ежегодно обучение проходят около четырех тыс. человек из числа безработных граждан. Помимо групповых курсов органы занятости могут направить на индивидуальную переподготовку», — отметила начальник отдела трудоустройства и профессионального обучения министерства труда и занятости Иркутской области Наталья Шлыкова.
Чтобы пройти обучение, безработным необходимо обратиться в территориальные органы занятости Иркутской области и пройти профориентационные консультации. После чего будет дано направление на профобучение в образовательные организации. Курсы бесплатные и краткосрочные, до 6 месяцев. По их окончанию выдается документ о профессиональной квалификации. Во время обучения гражданам выплачивается стипендия. Около 60% завершивших обучение трудоустраиваются по вновь полученной специальности.