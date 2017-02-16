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16:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области определили специальности для обучения безработных

Первые в 2017 году курсы профессионального обучения безработных открылись в Иркутске.

Как 16 февраля 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, обучение проводится в рамках целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014−2020 годы, а направления для курсов определяют по утвержденному региональным министерством труда и занятости перечню профессий, приоритетных для подготовки безработных на этот год. В нём содержится 119 специальностей, наиболее востребованных на рынке труда региона, в основном из сфер строительства, обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, оптовой и розничной торговли, транспорта и связи, добычи полезных ископаемых, ремонта автотранспорта, образования, предоставления коммунальных, социальных услуг.

Сейчас в центре обучения и содействия трудоустройству организованы четыре группы по направлениям «Информационные технологии», «Ведение складского хозяйства», «Повышение квалификации бухгалтеров», «Бухгалтерия».

«Рынок труда в Иркутской области испытывает большую потребность в кадрах рабочих специальностей, нежели в кадрах служащего персонала. Поэтому в перечне приоритетных профессий большую часть занимают рабочие специальности. Ежегодно обучение проходят около четырех тыс. человек из числа безработных граждан. Помимо групповых курсов органы занятости могут направить на индивидуальную переподготовку», — отметила начальник отдела трудоустройства и профессионального обучения министерства труда и занятости Иркутской области Наталья Шлыкова.

Чтобы пройти обучение, безработным необходимо обратиться в территориальные органы занятости Иркутской области и пройти профориентационные консультации. После чего будет дано направление на профобучение в образовательные организации. Курсы бесплатные и краткосрочные, до 6 месяцев. По их окончанию выдается документ о профессиональной квалификации. Во время обучения гражданам выплачивается стипендия. Около 60% завершивших обучение трудоустраиваются по вновь полученной специальности.

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