Нарушено движение электричек на Рижском направлении МЖД

Электрички на Рижском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенными до 40 минут интервалами из-за инцидента на станции «Дедовск». Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«Сегодня в 9:02 на станции Дедовск (…) мужчина, по предварительной информации, нарушая правила безопасного поведения на железной дороге, переходил железную дорогу перед приближающимся пригородным поездом в несанкционированном месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машинисту электропоезда № 6410 пришлось применить экстренное торможение. Для объезда остановленного состава пришлось использовать другие пути. При этом, в расписании некоторых электричек диспетчеры были вынуждены изменить порядок остановок. Электропоезд № 6410 продолжил движение в 9:28.

В МЖД отметили, что на станции «Дедовск», где произошло ЧП, есть пешеходный тоннель для безопасного пересечения железнодорожных путей.