Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
В России ответили Трампу на требования "вернуть Крым" Украине
Скончался российский двукратный олимпийский чемпион
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации
Коллектив Лепса ушёл от певца в полном составе - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Морковь добавляет мужчинам привлекательности
Назван новый фактор риска рака груди
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
13:07 (мск), источник: Мослента

Нарушено движение электричек на Рижском направлении МЖД

Поезда следуют с увеличенными интервалами из-за ЧП на станции «Дедовск».

Источник: РИА "Новости"

Электрички на Рижском направлении Московской железной дороги следуют с увеличенными до 40 минут интервалами из-за инцидента на станции «Дедовск». Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«Сегодня в 9:02 на станции Дедовск (…) мужчина, по предварительной информации, нарушая правила безопасного поведения на железной дороге, переходил железную дорогу перед приближающимся пригородным поездом в несанкционированном месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машинисту электропоезда № 6410 пришлось применить экстренное торможение. Для объезда остановленного состава пришлось использовать другие пути. При этом, в расписании некоторых электричек диспетчеры были вынуждены изменить порядок остановок. Электропоезд № 6410 продолжил движение в 9:28.

В МЖД отметили, что на станции «Дедовск», где произошло ЧП, есть пешеходный тоннель для безопасного пересечения железнодорожных путей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чем кормили лидеров СССР, и какие блюда любят Путин и Медведев
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Американские СМИ узнали, кто носит ядерный чемоданчик Трампа
Максакову исключат из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Изучавший АЭС «Фукусима» робот провалил свою миссию
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети раскрыли цены на Hyundai Solaris II Пользователям интернет-форума удалось выяснить стоимость нового поколения «Соляриса» за несколько дней до официальной публикации прайс-листов
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
Проценты по ипотеке можно будет платить чаще раза в месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь