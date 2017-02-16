На переселение березниковцев необходимо ещё 2 млрд рублей

В среду, 15 февраля, врио губернатора Пермского края Максим Решетников посетил Березники.

В рамках визита Максим Решетников вместе с руководителями краевого правительства, «Корпорации развития Пермского края», компании «Т Плюс» побывал на строительной площадке микрорайона «Любимова», провёл совещание по вопросам застройки и хода переселения.

Гости посетили строящийся микрорайон «Любимов» на правом берегу Камы.

На сегодняшний день сданы пять из 12 девятиэтажных домов первой очереди (почти 30 тыс. кв. м жилья). Первую очередь строительства подрядчики планируют закончить к середине этого года. На будущий год планируется сдать ещё 13 домов второй очереди.

Глава региона побывал в доме № 6 на ул. Ростовская (застройщиком является ОАО «СтройПанельКомплект»).

Впоследствии на совещании с березниковскими властями Максим Решетников заметил, что надо не только ускорить процесс строительства качественного жилья, но и создать комфортную среду для проживания переселенцев из аварийного жилья, отметив, что в будущем ЖК «Любимов» может стать «первым центром будущих Березников».

По словам гендиректора АО «Корпорация развития Пермского края» Владислава Черанёва, при относительно высоких темпах строительства наблюдается тенденция, что в «Любимов» березниковцы переезжают неохотно.

Так, по данным, приведённым Черанёвым, в первой очереди жилья лишь по двум третьим проданных квартир заключены договоры, а одна треть квартир до сих пор не востребована.

При этом, по данным на 14 февраля, ключи от квартир получили 324 человека и переехали 216 семей.

Низкие темпы переселения объясняются тем, что в микрорайоне отсутствует социальная и транспортная инфраструктура.

Напомним, на программу переселения в прошлом году было направлено более 3 млрд руб. из бюджетов всех уровней и средств компании «Уралкалий». В текущем году работа по увеличению объёмов финансирования будет продолжена.

«Первое, что нужно сделать — это решить вопросы с федеральным финансированием. Сумму в объёме около 2 млрд руб. мы предварительно с Минстроем России согласовали, сейчас надо добиться выделения этих денег в 2017 году. В краевом бюджете на реализацию программы по переселению березниковцев в этом году предусмотрено 1,2 млрд руб. Есть небольшой дефицит, но, думаю, совместно с депутатами законодательного собрания мы найдём решение этого вопроса», — подчеркнул Максим Решетников.

Возник вопрос и по тарифам. В частности, переселенцы спрашивали, почему дома в «Любимове» передаются на обслуживание не здешней УК «Правобережье», а группе «Комфорт».

Появился вопрос и по транспорту. В частности, в связи с начавшейся реконструкцией единственной официальной автомагистрали на Новосодовой эта трасса оказалась закрыта на полтора года и движение теперь осуществляется по другой дороге, построенной 30 лет назад для транспортировки оборудования при строительстве БКПРУ-4 «Уралкалия». Поэтому «грунтовка» уже сегодня не справляется с транспортным потоком.

По словам Максима Решетникова, он на сегодняшний день принял два важных решения: первое — у березниковцев будет возможность выбрать застройщика не только в правобережной части, но и в левобережной. И второй вопрос, касающийся больших квартир. Сейчас по постановлению правительства компенсации подлежат квартиры до 72 кв. м. В случае с большими квартирами из регионального бюджета будет доплачиваться стоимость метров до фактической площади квартир. Иными словами, если квартира 92 кв. м., то компенсацию жители получат полностью за все 92 кв. м.