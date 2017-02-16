В Молдове упростили процедуру растаможивания автомобилей из Приднестровья

Правительство приняло поправки в действующее законодательство, которые упрощают размещение под таможенный режим импорта и регистрации в подразделениях государственного предприятия Registru автомобилей с номерными знаками, выданными административно-территориальными единицами левого берега Днестра и мун. Бендеры.

Согласно вносимым изменениям, лица, владевшие до 1 ноября 2016 г. транспортными средствами с номерными знаками, выданными в административно-территориальных единицах Левобережья Днестра и мун. Бендеры, смогут растаможить свои автомобили, в независимости от срока их эксплуатации, оплатив акциз в размере 30% от ставки акциза, установленной на 2016 г., при этом для растаможки им не нужно будет представлять оригинал документов, на основании которых машина была ввезена в Молдову.

Для растаможки соответствующих автомобилей, заявитель должен заполнить таможенную декларацию и декларацию под собственную ответственность достоверности представленной информации, с приложением подтверждающих документов, выданных в административно-территориальных единицах Левобережья Днестра и мун. Бендеры.

Далее госпредприятие Registru зарегистрирует транспортное средство на основании полученных документов и таможенного сертификата.

По информации лицензированных страховых компаний в Молдове, в 2016 г. владельцы машин с приднестровскими номерами приобрели около 16 тыс. страховых полисов автогражданской ответственности. Это подтверждает, что данное количество автомобилей постоянно передвигается по правому берегу Днестра. Большинство водителей ездят по доверенности, выданной в Приднестровском регионе.