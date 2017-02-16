В Молдове упростили процедуру растаможивания автомобилей из Приднестровья
В Молдове будет упрощена процедура растаможивания автомобилей, зарегистрированных в Приднестровском регионе, передает NOI.md.
В Молдове будет упрощена процедура растаможивания автомобилей, зарегистрированных в Приднестровском регионе, передает NOI.md.
Правительство приняло поправки в действующее законодательство, которые упрощают размещение под таможенный режим импорта и регистрации в подразделениях государственного предприятия Registru автомобилей с номерными знаками, выданными
Согласно вносимым изменениям, лица, владевшие до 1 ноября 2016 г. транспортными средствами с номерными знаками, выданными в
Для растаможки соответствующих автомобилей, заявитель должен заполнить таможенную декларацию и декларацию под собственную ответственность достоверности представленной информации, с приложением подтверждающих документов, выданных в
Далее госпредприятие Registru зарегистрирует транспортное средство на основании полученных документов и таможенного сертификата.
По информации лицензированных страховых компаний в Молдове, в 2016 г. владельцы машин с приднестровскими номерами приобрели около 16 тыс. страховых полисов автогражданской ответственности. Это подтверждает, что данное количество автомобилей постоянно передвигается по правому берегу Днестра. Большинство водителей ездят по доверенности, выданной в Приднестровском регионе.