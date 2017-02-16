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13:55 (мск), источник: ТАСС

Объем выданных в Новосибирской области ипотечных кредитов увеличился в 2016 году на 30,5%

Средняя процентная ставка по ипотеке снизилась на 0,7% пунктов.

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов, выданных в Новосибирской области, в 2016 году увеличился на 30,5%, составив 33,4 млрд рублей. Об этом сообщила журналистам министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

«Происходит и увеличение по объему — на 30,5%, и увеличение по количеству — на 27,5% (до 20,9 тыс. кредитов). Средневзвешенная процентная ставка также снижается, если она будет снижаться и дальше, мы будем наблюдать дальнейший рост объемов», — сказала Молчанова.

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в 2016 году составила 12,5%, снизившись на 0,7% пунктов.

Среди сибирских регионов Новосибирская область занимает второе место по объему ипотечного кредитования и количеству кредитов, уступая только Красноярскому краю.

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