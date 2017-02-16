Возведение красногорского гидроузла войдёт в график в 2018 году
Об этом заявил губернатор Виктор Назаров. В период остановки строительства главной задачей было сохранить имеющиеся сооружения и уберечь их от воздействия паводка.
Об этом заявил губернатор Виктор Назаров. В период остановки строительства главной задачей было сохранить имеющиеся сооружения и уберечь их от воздействия паводка.
Соответствующие работы по водоотведению и укреплению конструкций выполнялись. Параллельно проводилась доработка
Заключение ожидается в марте, затем объявят новый конкурс по выбору подрядчика для завершения строительства. Финансирование за счет федерального агентства водных ресурсов ожидается в 2018 году.