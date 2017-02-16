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13:32 (мск), источник: Вести - Омск

Возведение красногорского гидроузла войдёт в график в 2018 году

Об этом заявил губернатор Виктор Назаров. В период остановки строительства главной задачей было сохранить имеющиеся сооружения и уберечь их от воздействия паводка.

Соответствующие работы по водоотведению и укреплению конструкций выполнялись. Параллельно проводилась доработка проектно-сметной документации, и сейчас она направлена на экспертизу.

Заключение ожидается в марте, затем объявят новый конкурс по выбору подрядчика для завершения строительства. Финансирование за счет федерального агентства водных ресурсов ожидается в 2018 году.

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