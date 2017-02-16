Возведение красногорского гидроузла войдёт в график в 2018 году

Соответствующие работы по водоотведению и укреплению конструкций выполнялись. Параллельно проводилась доработка проектно-сметной документации, и сейчас она направлена на экспертизу.

Заключение ожидается в марте, затем объявят новый конкурс по выбору подрядчика для завершения строительства. Финансирование за счет федерального агентства водных ресурсов ожидается в 2018 году.