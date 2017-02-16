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13:48 (мск), источник: РИА Крым

В марте проезд в симферопольских маршрутках может подорожать до 16 рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). В Симферополе стоимость проезда в маршрутках может подорожать до 16 рублей, но только в том случае, если перевозчики смогут доказать экономическую обоснованность такого тарифа.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе городского совета.

«Повышение тарифа может начаться с марта, но для того, чтобы перевозчик поднял стоимость до 16 рублей, ему нужно экономически обосновать тариф. Этим занимается комитет по ценам и тарифам», — пояснили в горсовете.

Ранее в администрации Симферополя сообщили, что в городе планируется ввести нерегулируемый тариф на проезд в маршрутках. Кроме того, власти крымской столицы не исключали введения «вечернего», более высокого тарифа на проезд в общественном автотранспорте с целью мотивировать перевозчиков выходить на маршруты в вечернее время суток.

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