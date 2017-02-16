В марте проезд в симферопольских маршрутках может подорожать до 16 рублей

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе городского совета.

«Повышение тарифа может начаться с марта, но для того, чтобы перевозчик поднял стоимость до 16 рублей, ему нужно экономически обосновать тариф. Этим занимается комитет по ценам и тарифам», — пояснили в горсовете.

Ранее в администрации Симферополя сообщили, что в городе планируется ввести нерегулируемый тариф на проезд в маршрутках. Кроме того, власти крымской столицы не исключали введения «вечернего», более высокого тарифа на проезд в общественном автотранспорте с целью мотивировать перевозчиков выходить на маршруты в вечернее время суток.