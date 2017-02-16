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13:28 (мск), источник: УНИАН

Минэкономразвития озвучило прогноз роста экономики Украины в 2017 году

Рост экономики Украины в 2017 году не превысит 2,4% при инфляции 11,7% и курсе гривни 28 гривень за доллар, что хуже прогнозов правительства, ожидающего рост экономики в 3% при инфляции 8,1% и курсе 27,2 гривни за доллар.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в экспертном консенсус-прогнозе, опубликованном Министерством экономического развития и торговли Украины.

Кроме того, по оценкам экспертов, учетная ставка НБУ в 2017 году составит 12,5%, а средняя ставка по кредитам в национальной валюте — 15%.

В то же время приток прямых иностранных инвестиций прогнозируется на уровне 2,5 миллиарда долларов, объем импорта — 50 миллиардов долларов, экспорта — 48 миллиардов долларов.

Основными рисками для экономического развития в 2017 году эксперты называют низкую кредитную активность коммерческих банков, увеличение масштабов неплатежеспособности реального сектора экономики, замедление развития мировой экономики и низкие цены на сырьевую продукцию, уменьшение финансирования со стороны международных партнеров, а также эскалацию военного конфликта на востоке страны.

Как сообщал УНИАН, правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 гривни за доллар. Международные финансовые организации и кредитные агентства оценивают потенциальный рост экономики Украины на уровне 2−2,5%.

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