Минэкономразвития озвучило прогноз роста экономики Украины в 2017 году

Об этом говорится в экспертном консенсус-прогнозе, опубликованном Министерством экономического развития и торговли Украины.

Кроме того, по оценкам экспертов, учетная ставка НБУ в 2017 году составит 12,5%, а средняя ставка по кредитам в национальной валюте — 15%.

В то же время приток прямых иностранных инвестиций прогнозируется на уровне 2,5 миллиарда долларов, объем импорта — 50 миллиардов долларов, экспорта — 48 миллиардов долларов.

Основными рисками для экономического развития в 2017 году эксперты называют низкую кредитную активность коммерческих банков, увеличение масштабов неплатежеспособности реального сектора экономики, замедление развития мировой экономики и низкие цены на сырьевую продукцию, уменьшение финансирования со стороны международных партнеров, а также эскалацию военного конфликта на востоке страны.

Как сообщал УНИАН, правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривни 27,2 гривни за доллар. Международные финансовые организации и кредитные агентства оценивают потенциальный рост экономики Украины на уровне 2−2,5%.