Чрезвычайные меры в энергетике начнут действовать в пятницу

Правительство Украины в среду на внеочередном заседании приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

«Это распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и действует в течение месяца», — говорится в распоряжении.

Согласно документу, госпредприятие «Энергоатом» обязано определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования к составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков, применить в случае необходимости графики почасового отключения электроэнергии.

Указывается, что Министерство энергетики и угольной промышленности за три дня до окончания срока действия распоряжения должно проинформировать Кабмин о состоянии его выполнения.

Ранее власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций, так как из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в Украину не поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера Владимира Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса. Также Гройсман назвал блокаду поставок угля из Донбасса в разгар отопительного сезона недопустимой и призвал «разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом».