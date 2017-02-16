Минимальный набор продуктов питания в Калининградской области оценили в 4122 рубля

Между тем, средние потребительские цены на 13 февраля текущего года оказались следующими: говядина — 355,56 рубля, свинина — 216,99 рубля, баранина — 381,60 рубля, куры охлажденные — 151,77 рубля, сосиски и сардельки — 275,02 рубля, колбаса полукопченая и варено-копченая — 449,31 рубля, колбаса вареная — 304,37 рубля, консервы мясные — 122,58 рубля, рыба мороженая — 161,48 рубля.

Кроме того, на прилавках магазинов Калининградской области в среднем килограмм сливочного масла стоит 544,65 рубля, подсолнечного — 109,56 рубля, а маргарина — 199,08 рубля. Литр пастеризованного молока можно было купить за 54,91 рубля, стерилизованного — за 65,01 рубля. Килограмм сметаны обошелся бы покупателю в 154,95 рубля, а творога — в 281,78 рубля.

При желании можно было купить килограмм свежих огурцов за 200,4 рубля, а томатов — за 150,23 рубля, яблоки стоили куда дешевле — 67,1 рубля, лук — 28,09 рубля, морковь — 32,36 рубля, капуста белокочанная — 20,52 рубля, а картофель — 16,31 рубля. Соответствующие данные приводит Калининградстат.