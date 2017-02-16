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14:08 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Жители Новосибирска сами заплатят за новую станцию метро

В стоимость проезда на муниципальном транспорте включат сбор на развитие метрополитена.

Сейчас в мегаполисе возможно продолжить строительство метро только благодаря инвестициям. По этой причине планируют добавить инвестиционный процент в плату за проезд жителей города. Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Новосибирской области Ольгу Молчанову, это лишь один из вариантов.

«Мы все с вами, жители Новосибирска, должны обсудить и сказать: да, мы готовы платить два или три рубля в тарифе (дополнительно — ИФ), но мы знаем, что у нас в таком-то году будет такая станция, в другом — такая. Рассчитывать только на государственные деньги невозможно» — объяснила политику властей Ольга Витальевна.

По её словам, федеральный центр отверг просьбу министерства на финансирование развития сибирского метрополитена. Отказ получили не только наш, но и другие регионы. Проект будет одобрен, только по результатам общественного мнения. Для разработки и создания новых станций по Дзержинской линии потребуется не менее 13 млрд. рублей.

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