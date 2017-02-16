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13:57 (мск), источник: Om1.ru

В Омск пытались провезти 150 килограмм протухшей кильки

Рыбу перевозили без каких-либо сопроводительных документов. К тому килька была уже пропавшей, судя по срокам годности.

Региональный Россельхознадзор сообщил о задержании партии рыбы с истекшим сроком годности при ввозе в Омскую область.

Как передали в ведомстве, сегодня, 16 февраля 2017 года специалисты Управления Россельхознадзора задержали в ППУ «Черлакский» автомобиль из Республики Казахстан. Водитель перевозил из соседнего государства в Россиию 150 килограмм свежемороженой рыбы.
Специалисты погранветнадзора омского Россельхоза выяснили, что рыба, предназначенная для продажи на территории в Омской области — просроченная.

Килька в 5 картонных коробках перевозилась безо всяких сопроводительных документов. Более того, судя по маркировке на коробках, срок годности кильки истек еще 5 месяцев назад.

Партию рыбы не пустили в Россию, коробки с кильками задержали и разместили для изолированного хранения без права использования под контроль ветеринарной службы до принятия решения Управления Россельхознадзора по Омской области.

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