Общественная палата Москвы призвала снести не подлежащие капремонту пятиэтажки

Такое решение принято по итогам заседания в Общественной палате Москвы. «Речь идёт о сносе пятиэтажек, которые не подлежат капитальному ремонту. И здесь нам очень профессионально объяснили, почему. Пример — пятиэтажки с коммуникацией внутри стены. Сейчас их надо будет выносить при капремонте. Это значит — всё равно людей расселять. На самом деле — это серьёзная проблема. Большинство пятиэтажек капремонту не подлежат. Мы должны думать о людях, которые нас сюда направили, которым должно быть предложено получить адекватное жильё вместо этих пятиэтажек», — сказал председатель комиссии по развитию гражданского общества ОП Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В свою очередь председатель ОП Москвы Константин Ремчуков заявил, что «депутаты и члены Общественной палаты должны поддерживать жителей, должны выступать за рациональную трату средств на капремонт». Он пояснил, что жители города считают, что капремонт только ухудшает условия их жизни, так как дома конструктивно не предполагают таких вмешательств. Председатель Комиссии Мосгордумы по ЖКХ и жилищной политике Степан Орлов в свою очередь заявил, что жители пятиэтажек, не попавших в программу сноса домов, «понимают, что программа заканчивается, а они живут в еще более худших условиях, чем те люди, дома которых снесли».

Орлов отметил, что запланированный срок эксплуатации пятиэтажек не превышал 25−30 лет, в то время как построены они были более 60 лет назад.