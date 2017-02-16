Azur Air наказана за задержку таиландского рейса после ЧП в Кольцово

Тогда самолет авиакомпании выкатился за взлетно-посадочную полосу, пассажиры смогли улететь резервным бортом спустя 11 часов 26 минут.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ «оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

«В нарушение требований воздушного законодательства не все пассажиры были размещены в гостинице и получили горячее питание (176 из 335 пассажиров). При этом горячее питание было представлено с нарушением сроков, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе управления уральской транспортной прокуратуры.

Кроме того, прокурором в суд предъявлены 10 исковых заявлений к туроператорам о взыскании морального вреда в интересах социально-незащищенных категорий граждан.