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14:17 (мск), источник: УралПолит.ру

Azur Air наказана за задержку таиландского рейса после ЧП в Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля, ИА УралПолит.Ru. Авиакомпания Azur Air заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за одиннадцатичасовую задержку рейса Екатеринбург — Пухкет 21 декабря 2016 года.

Тогда самолет авиакомпании выкатился за взлетно-посадочную полосу, пассажиры смогли улететь резервным бортом спустя 11 часов 26 минут.

По результатам прокурорской проверки было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ «оказание населению услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований».

«В нарушение требований воздушного законодательства не все пассажиры были размещены в гостинице и получили горячее питание (176 из 335 пассажиров). При этом горячее питание было представлено с нарушением сроков, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе управления уральской транспортной прокуратуры.

Кроме того, прокурором в суд предъявлены 10 исковых заявлений к туроператорам о взыскании морального вреда в интересах социально-незащищенных категорий граждан.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», 21 декабря, в екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет авиакомпании «Azur Air», направлявшийся на Пхукет рейсом ZF-9633, выкатился за взлетно-посадочную полосу, на его борту находилось 335 пассажиров. ЧП произошло в 4.30 утра во время рулежки перед взлетом. Пассажиры рейса ожидали вылета более 11 часов, а девять из них отказались лететь в Таиланд.

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