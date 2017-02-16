В Прикамье изменился порядок платы за газ. С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в постановление правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Новый порядок перерасчёта платы за газ теперь действует при временном отсутствии абонента в жилье (более 5 календарных дней). Чтобы оформить перерасчёт, надо будет предоставить не только документы об отсутствии жильца на этот период, но и документы, подтверждающие отсутствие технической возможности установки прибора учёта.

Ещё одно изменение касается порядка расчёта платы за газ при отсутствии постоянно и временно проживающих в помещении людей. В расчёт теперь берется количество собственников такого помещения.

Вступили в силу и некоторые другие изменения в законе. Если обнаружится, что абонент несанкционированно подключил оборудование, ему будет доначислена плата за газ. Доначисления производятся с даты подключения, исходя из мощности оборудования. Если же нельзя точно установить мощность несанкционированного оборудования, тогда размер доначислений рассчитывается как норматив потребления газа в десятикратном размере. Например, при площади дома 200 квадратных метров ежемесячное доначисление составит 89 тыс. рублей.

Строже стало наказание за вмешательство в работу прибора учёта. Если обнаружится срыв пломб, отверстий или трещин на счётчике, сделают перерасчёт оплаты по нормативам потребления газа в десятикратном размере. Например: семья из трех человек потребляет газ на пищеприготовление и ежемесячно оплачивает по показаниям прибора учета газа в среднем 30 рублей. При обнаружении несанкционированного вмешательства в прибор учета газа ежемесячное доначисление будет составлять 1882 рубля.

Несвоевременная оплата счетов за поставленный газ влечёт:

Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; от 90 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.