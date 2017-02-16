Список граждан-получателей жилищных субсидий в Беларуси расширят

Система была введена в качестве мер поддержки незащищенных категорий населения по рекомендациям Международного валютного фонда, который требует от Беларуси выхода на полную окупаемость ЖКУ для начала новой страновой программы.

Система безналичных жилищных субсидий была введена в Беларуси с 1 октября 2016 года. На их получение могут рассчитывать семьи, у которых на оплату ЖКУ уходит 20% доходов — для городской местности и 15% — для сельской.

Это будет уже более точная настройка. Большую часть нуждающихся в такой поддержке граждан мы закрываем принятым в прошлом году решением, теперь речь идет о том, чтобы найти те категории, которым общее решение не позволяет предоставлять поддержку, но они в ней нуждаются.

Первый замминистра финансов пояснил, что пока проработка нового перечня идет, но в качестве примера категорий, которые смогут получать такие субсидии, назвал многодетные семьи.

Ермолович напомнил, что работа по совершенствованию механизма безналичных жилищных субсидий идет в том числе и в рамках подготовки новой программы с МВФ.

«Программа достаточно сложна и включает в себя не стандартный пакет мер стабилизационного характера, как программа стэнд-бай, которую мы реализовывали в 2009—2010 годах, а очень глубокие изменения в экономических отношениях между различными участниками этого процесса», — сказал он, подчеркнув, что программа требует значительной проработки.

По словам первого замминистра, Беларуси ясна позиция МВФ, и сейчас власти ведут разработку защитных механизмов, которые позволят защитить малообеспеченные слои населения «при любых изменениях, которые будут проводиться при реализации программы структурных изменений в экономике».