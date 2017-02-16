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14:24 (мск), источник: Nakanune.ru

Бюджет Челябинской области пополнится на 3,1 млрд рублей. Деньги направят на поддержку аграриев и ремонт дорог

Доходы и расходы бюджета Челябинской области увеличатся на 3 млрд 167,7 млн руб. за счет дополнительных трансфертов из федерального бюджета.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного парламента.

Так, 1 млрд 376, 8 млн рублей направят на возмещение части процентной ставки по инвестиционным займам в агропромышленном комплексе, 592,9 млн рублей — на оказание отдельным категориям граждан соц. услуги по обеспечению лекарственными препаратами, а также спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов, еще 308,9 млн рублей пойдет на развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, направят 184,1 млн рублей, на господдержку малого и среднего предпринимательства — 182,3 млн рублей, на создание новых мест в общеобразовательных организация выделено 175,8 млн рублей.

Еще 140,7 млн рублей пойдет на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, а 59,5 млн рублей — на соц. выплаты на приобретение жилого помещения эконом-класса для молодых семей.

Также дополнительные средства выделены на осуществление единовременных выплат медработникам, на развитие сельских территорий, на развитие системы образования и поддержка одаренных детей и молодежи, на «доступную среду» и ремонт муниципальных домов культуры.

Кроме того, бюджетом предусматриваются увеличение регионального дорожного фонда на 2017 год в размере 1 млрд 386 млн рублей.

Таким образом, параметры областного бюджета составляют: по доходам — 126 млрд 659,3 млн рублей, по расходам — 136 млрд 659,8 млн рублей; дефицит -10 млрд рублей (без изменений).

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