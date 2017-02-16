Беларусь рассчитывает увеличить к 2020 году экспорт продукции растениеводства до $500 млн

Об этом сообщил сегодня начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на I Международном форуме «Беларусь аграрная», передает корреспондент БЕЛТА.

В 2016 году экспорт продукции растениеводства сложился на уровне $380 млн, к 2020 году нужно выйти на полмиллиарда долларов. Это амбициозная и сложная задача, но нужно думать о диверсификации рынка, не зацикливаться только на России, углублять переработку и находить новые товарные позиции для экспорта.

По итогам 2016 года Беларусь экспортировала продовольственной продукции на $4 млрд 155 млн, доля растениеводческой продукции составила 9,1%. В структуре экспорта первое место заняли свежие овощи (47%), далее идут плоды и ягоды, картофель, льноволокно и зерно.

«Основную долю экспортной выручки в нашу страну приносит мясо-молочная продукция: “молочка” — 43,8%, мясо — 19,5%», — конкретизировал Алексей Богданов.

По информации Минсельхозпрода, уровень самообеспеченности Беларуси по картофелю сейчас составляет 105%, овощам и бахчевым культурам — 94,8%, фруктам и ягодам — 55,2%.