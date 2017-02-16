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15:49 (мск), источник: РИА Крым

Севастопольское авиационное предприятие загрузят заказами на 600 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). В 2017 году холдинг «Вертолеты России» планирует предоставить ГУП «Севастопольское авиационное предприятие» (САП) ряд контрактов на ремонт авиатехники на общую сумму до 600 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.

Вместе с тем, по словам директора холдинга Андрея Богинского, руководству севастопольского авиапредприятия предстоит решить задачи укрепления кадрового потенциала и улучшения производственных показателей.

«С директором Севастопольского авиаремонтного предприятия мы договорились, что он подготовит план развития персонала, который будет гармонизировать с загрузкой. Холдинг “Вертолеты России” готов обеспечить увеличение загрузки предприятия по сравнению с предыдущими периодами, вопрос в возможностях САПа обеспечить выполнение контрактов в срок», — сказал Богинский.

В свою очередь врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что правительство города заинтересовано в равномерной загрузке мощностей предприятия и его техническом перевооружении.

«Ключевая задача Севастопольского авиапредприятия — своевременное исполнение заказов, что позволит обеспечить его устойчивую работу и реализацию обязательств перед сотрудниками», — подчеркнул глава региона.

По его данным, объем заказов САП на текущий момент составляет около 250 млн рублей, однако для полной загрузки мощностей предприятия нужно наращивать объем производства.

Севастопольское авиационное предприятие специализируется на проведении всех видов ремонтов и технического обслуживания вертолетов типа МИ-8 и их модификаций, Ка-27, Ка-28 и Ка-29.

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