Министр туризма Крыма поделился мнением, каким должен быть курортный сбор

По его мнению, сбор должен взиматься один раз за все время пребывания туриста, а не посуточно, и не превышать 300 рублей.

Ранее в четверг глава департамента инвестпроектов министерства РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, выступая на круглом столе в Совете Федерации с проектом закона о курортном сборе, заявила, что ставка сбора, скорее всего, составит максимум 100 рублей, но взиматься он будет посуточно. Курортный сбор сначала планируется внедрить в экспериментальном порядке в четырех регионах — Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Срок проведения эксперимента — 2018−2022 годы. Принять участие в эксперименте должен был и Севастополь, однако власти региона отказались от этой идеи.

«Мы считаем, что данный платеж, если будет введен, должен быть только в летние месяцы, в купальный сезон. Эта сумма не должна превышать 300 рублей единоразово», — прокомментировал Стрельбицкий на круглом столе представленный проект закона.

Если законопроект будет одобрен в существующем виде, министр курортов Крыма, по его словам, будет ходатайствовать о выходе региона из эксперимента. «Если курортный сбор именно в таком порядке будет вводиться, я — это мое мнение, не мнение всего совета министров, всего министерства, — я буду ходатайствовать, чтобы мы выходили из данного эксперимента», — сказал Стрельбицкий.

Он напомнил, что в Крыму ранее взимался аналог курортного сбора — рекреационный сбор, он был «единоразовым и понятным для всех, не требовал такого сложного администрирования».

В свою очередь, член Совета Федерации от Алтайского края Михаил Щетинин заявил, что при разработке законопроекта нужно быть «предельно аккуратными» и помнить, что сбор должен быть необременительным. «На первом этапе плата не должна отягощать, должна быть минимальна», — подчеркнул он. Кроме того, по мнению сенатора, должен быть некий временной «люфт», позволяющий человеку «ненадолго приехать-уехать», не платя курортный сбор.