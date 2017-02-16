Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
1275-летие Солнца нации
9Самый грязный город в мире
10Ежегодный Венецианский карнавал
15:45 (мск), источник: РИА Новости

Министр туризма Крыма поделился мнением, каким должен быть курортный сбор

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости/Прайм. Министр туризма и курортов Крыма Сергей Стрельбицкий выступил против предложений Минкавказа по величине и механизму взимания курортного сбора.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, сбор должен взиматься один раз за все время пребывания туриста, а не посуточно, и не превышать 300 рублей.

Ранее в четверг глава департамента инвестпроектов министерства РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, выступая на круглом столе в Совете Федерации с проектом закона о курортном сборе, заявила, что ставка сбора, скорее всего, составит максимум 100 рублей, но взиматься он будет посуточно. Курортный сбор сначала планируется внедрить в экспериментальном порядке в четырех регионах — Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Срок проведения эксперимента — 2018−2022 годы. Принять участие в эксперименте должен был и Севастополь, однако власти региона отказались от этой идеи.

«Мы считаем, что данный платеж, если будет введен, должен быть только в летние месяцы, в купальный сезон. Эта сумма не должна превышать 300 рублей единоразово», — прокомментировал Стрельбицкий на круглом столе представленный проект закона.

Если законопроект будет одобрен в существующем виде, министр курортов Крыма, по его словам, будет ходатайствовать о выходе региона из эксперимента. «Если курортный сбор именно в таком порядке будет вводиться, я — это мое мнение, не мнение всего совета министров, всего министерства, — я буду ходатайствовать, чтобы мы выходили из данного эксперимента», — сказал Стрельбицкий.

Он напомнил, что в Крыму ранее взимался аналог курортного сбора — рекреационный сбор, он был «единоразовым и понятным для всех, не требовал такого сложного администрирования».

В свою очередь, член Совета Федерации от Алтайского края Михаил Щетинин заявил, что при разработке законопроекта нужно быть «предельно аккуратными» и помнить, что сбор должен быть необременительным. «На первом этапе плата не должна отягощать, должна быть минимальна», — подчеркнул он. Кроме того, по мнению сенатора, должен быть некий временной «люфт», позволяющий человеку «ненадолго приехать-уехать», не платя курортный сбор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гройсман не понимает, на кого он «замахнулся». Мнение
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Максакову исключили из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Россияне поддержали визовый режим с Белоруссией
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
Официально: новый Hyundai Solaris будет стоить дешевле старого Со 100-сильным двигателем объёмом 1,4 литра и 6-ступенчатой механической трансмиссией новинка предлагается за 599 000 рублей
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Как правильно организовать зону для сна?
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Составлен рейтинг самых комфортных городов мира
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь