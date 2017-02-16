В Самаре проблемный дом на Советской/Черемшанской будет достроен

В четверг, 16 февраля состоялось совещание по проблемным объектам долевого строительства, в котором приняли участие глава Самары Олег Фурсов, руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков, представители министерства строительства Самарской области, полиции, а также участники долевого строительства проблемного объекта, расположенного в границах улиц Советской и Черемшанской, сообщает администрация областного центра.

Строительство дома на Советской/Черемшанской было начато в 2007 году, в него были вложены средства 395 соинвесторов. Застройщик — ООО «Горос» впоследствии было признано банкротом.

Сегодня, по словам арбитражного управляющего ООО «Горос» Оксаны Николаевой, объявлены новые торги на завершение строительства этого дома.

В ближайшее время в рамках соглашения с министерством строительства Самарской области ООО «Трансгруз» проведет исследование технического состояния объекта, по итогам которого будет определена точная стоимость завершения строительства дома и установлены сроки для осуществления этой задачи.

«Необходимо контролировать график проведения мероприятий, запланированных в рамках экспертизы, и проследить, чтобы к концу июня она была завершена», — подчеркнул Олег Фурсов.

В 2017 году в Самаре планируется ввести в эксплуатацию семь проблемных объектов долевого строительства.