В Молдове, как на Кубе: старые автомобили обретают «вторую молодость»

Конечно, речь идет о подержанных иномарках, которые, как подчеркивают специалисты, доводятся в автомастерских нашей страны «до ума», а точнее до того, чтобы они более-менее нормально функционировали.

В этом плане Молдова напоминает Кубу. Иностранцам, впервые оказавшимся на «Острове Свободы», сразу бросается в глаза дикое количество старых автомобилей. Но там полно ретро-машин, а по улицам Кишинева «бегают» авто второй, а то и третьей свежести….

Согласно статистике, самые популярные автомобили в Молдове — это подержанные машины в возрасте от 5 до 20 лет из стран Европы. Такие транспортные средства составляют 70−80% от всего автопарка нашей республики. Люксовые машины, конечно, можно увидеть на улицах Кишинева, но позволить их себе могут далеко не многие.

Эксперты подчеркивают сохраняющуюся на протяжении нескольких лет тенденцию спада продаж на авторынке Молдовы. Это связано со сложной экономической ситуацией как в стране, так и в мире. В сравнении с торговлей лет 5−6 назад сейчас реализация автомобилей в нашей республике стала куда скромнее. Об этом свидетельствуют и данные Национального бюро статистики Молдовы, которые характеризуют продажи на авторынке столицы.

Так, согласно официальным данным, розничные продажи легковых машин в специализированных магазинах Кишинева сократились на 13,9%. В денежном выражении автосалоны столицы выручили свыше миллиарда леев.

Несколько лучше обстоят дела с продажами транспортных средств «с рук», однако и в этом «сегменте» отмечается спад на 11,1%. Согласно официальной статистике, за счет «прочей розничной торговли» выручено 107,3 миллиона.

Упали и оптовые продажи транспортных средств. Зато значительно возросла реализация автомобильных деталей, узлов и принадлежностей большими партиями. Между тем, розничные продажи комплектующих в специализированных магазинах упали на 3,3%, а прочие продажи деталей, то есть «с рук» увеличились на 1,3%.

Эксперты прогнозируют, что количество автомобилей в стране увеличиваться не будет. С улучшением экономической ситуации в стране, автомобильный парк будет обновляться.