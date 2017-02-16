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15:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Более 600 пожилых уфимцев нашли работу на ярмарке вакансий для пенсионеров

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На первой в этом году ярмарке вакансий для людей предпенсионного или пенсионного возраста предприятия и организации Уфы предложили более 600 рабочих мест.

Свои вакантные места на сегодняшней ярмарке представили соискателям около 30 предприятий из различных сфер деятельности. Участниками ярмарки для пенсионеров стали почти 800 человек. Более 700 из них участвовали в собеседовании с работодателями. По результатам собеседования около 600 человек получили приглашение на работу, сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы.

В 2016 году Центром занятости Уфы было проведено три ярмарки для людей пенсионного и предпенсионного возраста, посетителями которых стали более двух тысяч человек. В общей сложности работодатели предложили на таких ярмарках свыше 900 вакантных мест.

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