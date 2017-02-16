Парламентарии Дона обсудили изменения в бюджете региона
Бюджет Ростовской области увеличился более чем на 10 миллиардов рублей. Изменения стали основной темой внеочередного заседания донского парламента.
Бюджет Ростовской области увеличился более чем на 10 миллиардов рублей. Изменения стали основной темой внеочередного заседания донского парламента.
Дополнительные средства — это поступления из федеральной казны и собственные доходы региона.
Деньги пойдут на городское благоустройство, поддержку, ремонт и строительство сельских учреждений культуры. Но самой большой статьёй расходов станут дороги. В эту сферу направят более 2,5 миллиардов рублей.
«Это средства и на строительство дорожных развязок, и на ремонт дорог областного и муниципального значения. Плюс к этому Ростову выделяются средства на обновление парка. Губернатор поручил обновить его, и это будет сделано», — прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.