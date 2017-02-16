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17:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Расходы на курортный сбор могут превысить доходы от него

Расходы по курортному сбору могут превысить доходы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 февраля заявил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди в ходе рабочего совещания в Совфеде, посвященном введению курортного сбора в четырех субъектах РФ.

«У нас действительно очень серьезные опасения, что расходы превысят его доходы. Мы должны сделать так, чтобы не навредить конкурентоспособности отрасли. С другой стороны, если мы снизим этот платеж, встает вопрос вообще о целесообразности его сбора», — заявил Константиниди.

«Мы с одной стороны поддерживаем введение курортного сбора, но с другой стороны видим, что ситуация существенно изменилась с того момента, когда принималось решение о введении», — продолжил он.

По его словам, есть ряд и других проблем: те доходы, которые будут привлечены в виде курортного сбора, могут потом нивелироваться снижением субсидий на выравнивание бюджетов, не до конца понятно, как будет подтверждать ряд льготных категорий, в том числе командировочных.

Наконец, по его словам, «если решение окончательно принимается о введении этого сбора, то это должен быть налоговый сбор», поскольку создание специальной службы по сбору может повлечь чрезмерные административные расходы.

Как указали представители Краснодарского края, турпоток региона является наибольшим среди регионов-«пилотников» — около 15 млн человек. На них приходится 400 крупных средств размещения, которые будут операторами курортного сбора, еще существуют 14 тыс. малых средств размещения, которые работают, фактически, вне какого-либо правового поля. Таким образом, лишь половина людей смогут быть охваченными курортным сбором. При этом на эти 7 млн приходится около 3 млн льготников. В итоге 4 млн человек будут платить около 1,5 млрд рублей — при том, что это лишь оптимистический прогноз при хорошей собираемости сбора.

Вопрос, сколько средств принесет курортный сбор с учетом расходов на содержание соответствующего штата в каждой из курортных местностей, остается открытым. Нерешенным пока что остается вопрос ответственности и статуса тех, кто будет собирать курортный сбор, а также контроля над ними.

16 февраля в Совете Федерации состоялось совещание по вопросам введения курортного сбора, в ходе которого были высказаны критические замечания по поводу законопроекта представителями федеральных властей и властей регионов, которые выступят в качестве «пилотников».

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