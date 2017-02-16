Специалисты Россельхознадзора обнаружили листерии в говядине из РБ

По информации Россельхознадзора, партия весом чуть более 18 тонн была произведена в Лельчицком районе на предприятии ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Острожанский — К» и следовала через пункт пересечения границы с РФ в Псковской области.

Листерии (Listeria monocytogenes) были обнаружены при лабораторных исследованиях партии мясной продукции. Специалисты надзорного ведомства отметили, что меры по пресечению оборота партии предпринимаются.

Россельхознадзор ввел с 6 февраля запрет на поставки говядины и субпродуктов из Минской области Беларуси, объяснив это тем, что белорусские предприятия отправляли в Россию продукцию из ЕС и Украины, которая запрещена ко ввозу.

Также надзорное ведомство 14 февраля запретила поставки мясной продукции с ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» в связи с выявлением листерий в говядине, которая была произведена на этом предприятии.