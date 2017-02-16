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15:27 (мск), источник: Sputnik.by

Специалисты Россельхознадзора обнаружили листерии в говядине из РБ

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Россельхознадзор не пропустил в РФ партию белорусской говядины, в которой были обнаружены листерии, сообщило в четверг российское надзорное ведомство.

Источник: Sputnik.by

По информации Россельхознадзора, партия весом чуть более 18 тонн была произведена в Лельчицком районе на предприятии ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Острожанский — К» и следовала через пункт пересечения границы с РФ в Псковской области.

Листерии (Listeria monocytogenes) были обнаружены при лабораторных исследованиях партии мясной продукции. Специалисты надзорного ведомства отметили, что меры по пресечению оборота партии предпринимаются.

Россельхознадзор ввел с 6 февраля запрет на поставки говядины и субпродуктов из Минской области Беларуси, объяснив это тем, что белорусские предприятия отправляли в Россию продукцию из ЕС и Украины, которая запрещена ко ввозу.

Также надзорное ведомство 14 февраля запретила поставки мясной продукции с ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат» в связи с выявлением листерий в говядине, которая была произведена на этом предприятии.

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