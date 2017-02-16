В Казахстане прекратят производство бензина Аи-80

Политик отметил, что 80-й бензин теряет актуальность. По его словам, легковой транспорт, который находится в Казахстане, на 99% предназначен для употребления 92-го бензина.

«С точки зрения технических паспортов и экологических требований все должны заправляться 92-м бензином как минимум. 80-й — очень ограниченный рынок. Это старые автомобили, я подразумеваю 90 годы, когда еще можно было заправлять отдельные виды транспорта этим бензином», — сказал Магауов на брифинге в СЦК.

Вместе с тем, по мнению вице-министра, высокий спрос на 80-й бензин объясняется экономией средств населением.

«Мы считаем, что большое потребление 80-го бензина, которое сейчас происходит, вызвано тем, что люди стараются экономить, поэтому заправляются 80-м, хотя для их автомобилей предназначен 92-й бензин», — заметил спикер.

«Вместе с тем для военных, коммунальных служб по спецзаказу требуемые объемы могут заводами производиться. Согласно текущим планам, после модернизации, массовый выпуск 80-го бензина будет прекращен. И это будет уже в 2018 году», — заявил Магауов.