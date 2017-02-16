В Татарстане в 2017 году возобновятся субсидируемые авиаперевозки

С 15 февраля запущен рейс Казань-Пермь (стоимость билета 3315 рублей в одну сторону), с 1 марта запускается рейс Казань-Нижний Новгород (2348 рублей).

Со скидкой можно будет улететь по нескольким направлениям, сообщили «АиФ-Казань» в пресс-службе минтранспорта РТ.

Республика Татарстан софинансирует рейсы из Бугульмы в Нижневартовск, Новый Уренгой и Сургут, из Казани в Калининград, Нижневарторвск, Нижний Новгород, Новый Уренгой и Сургут. Все рейсы были очень востребованы у пассажиров в прошлом году.

Это не считая рейсов из других областей, которые софинансируются из региональных бюджетов.