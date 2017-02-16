В Татарстане в 2017 году возобновятся субсидируемые авиаперевозки
Три дополнительных субсидируемых рейса получила татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» в 2017 году.
Три дополнительных субсидируемых рейса получила татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» в 2017 году.
С 15 февраля запущен рейс
Со скидкой можно будет улететь по нескольким направлениям, сообщили «АиФ-Казань» в
Республика Татарстан софинансирует рейсы из Бугульмы в Нижневартовск, Новый Уренгой и Сургут, из Казани в Калининград, Нижневарторвск, Нижний Новгород, Новый Уренгой и Сургут. Все рейсы были очень востребованы у пассажиров в прошлом году.
Это не считая рейсов из других областей, которые софинансируются из региональных бюджетов.