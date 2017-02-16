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16:41 (мск), источник: РИА Крым

На следующей неделе сменится руководитель «Крымтеплокоммунэнерго» — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости (Крым). Глава РК Сергей Аксенов на следующей неделе собирается уволить главу «Крымтеплокоммунэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил во время встречи с начальником Службы по экологическому и технологическому надзору Республики Крым Павлом Козловым, сообщает пресс-служба главы Республики.

«Этот год мы должны все вопросы по подготовке к отопительному сезону решить летом. В ГУП РК “Крымтеплокоммунэнерго” на следующей неделе будут кадровые перестановки, сменится начальник. В данном случае необходимо выработать план действий, чтобы в осенне-зимний период мы не занимались ремонтом теплосетей», — сказал Сергей Аксенов.

В свою очередь Павел Козлов выступил с инициативой начать подготовку к отопительному сезону уже весной.

«В связи с этим прошу вашего разрешения начать подготовку к отопительному сезону не так, как раньше кто-то производил, а в день окончания отопительного сезона», — сказал Павел Козлов.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в Бахчисарае уволили директора МУП «МО ГПББР РК «Городские тепловые сети» за завышенные тарифы и закупку некачественного оборудования.

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