Второй транш румынского кредита Молдове перечислят 27 февраля
Второй транш румынского кредита Молдове перечислят 27 февраля. Такое постановление принял кабмин соседней страны на сегодняшнем заседании.
Второй транш румынского кредита Молдове перечислят 27 февраля. Такое постановление принял кабмин соседней страны на сегодняшнем заседании.
Составит этот транш 50 миллионов евро.
Как отмечается в постановлении румынского правительства, Молдова выполнила условия, необходимые для получения второй части кредита.
Кредитное соглашение на 150 миллионов евро подписали в октябре 2015 года, а прошлым летом Молдова получила первый транш в размере 60 миллионов евро.