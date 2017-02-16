Второй транш румынского кредита Молдове перечислят 27 февраля

Составит этот транш 50 миллионов евро.

Как отмечается в постановлении румынского правительства, Молдова выполнила условия, необходимые для получения второй части кредита.

Кредитное соглашение на 150 миллионов евро подписали в октябре 2015 года, а прошлым летом Молдова получила первый транш в размере 60 миллионов евро.