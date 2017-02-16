На «Волгоград Арене» готовятся к возведению вантовой кровли
Европейские технологии — на главном стадионе региона. На «Волгоград Арене» готовятся к возведению вантовой кровли спортивного объекта.
Европейские технологии — на главном стадионе региона. На «Волгоград Арене» готовятся к возведению вантовой кровли спортивного объекта.
Сейчас ведутся подготовительные работы. С помощью гигантских кранов грузоподъемностью свыше 750 тонн на недавно сконструированную корону стадиона будут натягивать прочные стальные канаты. Благодаря этому значительно снижается металлоемкость при строительстве объекта.
Общий вес вантовой системы составляет порядка 2 тысяч 300 тонн, в общей сложности в ней задействовано более 12 километров тросов. Процесс монтажа вантовой системы займет несколько месяцев и будет состоять из двух этапов: сборки и подъема собранной системы в проектное положение. Основные работы запланированы на весну.
Сергей Камин, руководитель проекта компании-подрядчика: «Сегодня мы ведем подготовительный этап, раскладываем все ванты в проектное положение. Нам для этого необходимо смонтировать временные опоры для раскладки вантовой системы в проектное положение, причем не просто смонтировать