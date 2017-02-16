На «Волгоград Арене» готовятся к возведению вантовой кровли

Сейчас ведутся подготовительные работы. С помощью гигантских кранов грузоподъемностью свыше 750 тонн на недавно сконструированную корону стадиона будут натягивать прочные стальные канаты. Благодаря этому значительно снижается металлоемкость при строительстве объекта.

Общий вес вантовой системы составляет порядка 2 тысяч 300 тонн, в общей сложности в ней задействовано более 12 километров тросов. Процесс монтажа вантовой системы займет несколько месяцев и будет состоять из двух этапов: сборки и подъема собранной системы в проектное положение. Основные работы запланированы на весну.