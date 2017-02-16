Работы по укреплению фундамента дома на Вятской улице завершаются
На Вятской улице к концу подходят работы по усилению фундамента жилого дома № 9. Из 180 свай в грунт уже погрузили 162. Работы планируют завершить до конца февраля.
На Вятской улице к концу подходят работы по усилению фундамента жилого дома № 9. Из 180 свай в грунт уже погрузили 162. Работы планируют завершить до конца февраля.
За судьбой этого дома журналисты программы «Вести-Приволжье» следят на протяжении нескольких лет. В 2014 году по дому пошли трещины. Чтобы дом не оседал было принято решение об укреплении фундамента здания дополнительными сваями. На это было выделено почти 54 миллиона рублей из средств городского и областного бюджетов.
Работы непростые, отмечают в подрядной организации. Постоянно проводится геотехнический мониторинг, чтобы углубление свай не привело к осадке жилого дома. Кроме того,