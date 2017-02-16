Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Работники морга забрали тело с похорон во время церемонии
Знаменитую певицу ограбили на $2 млн
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Ежегодный Венецианский карнавал
17:04 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Работы по укреплению фундамента дома на Вятской улице завершаются

На Вятской улице к концу подходят работы по усилению фундамента жилого дома № 9. Из 180 свай в грунт уже погрузили 162. Работы планируют завершить до конца февраля.

За судьбой этого дома журналисты программы «Вести-Приволжье» следят на протяжении нескольких лет. В 2014 году по дому пошли трещины. Чтобы дом не оседал было принято решение об укреплении фундамента здания дополнительными сваями. На это было выделено почти 54 миллиона рублей из средств городского и областного бюджетов.

Работы непростые, отмечают в подрядной организации. Постоянно проводится геотехнический мониторинг, чтобы углубление свай не привело к осадке жилого дома. Кроме того, из-за ограниченного подвального пространства, где проводятся работы, нельзя использовать цельные сваи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Прессу выдворили со встречи Лаврова и Тиллерсона в Бонне
Мария Максакова исключена из «Единой России»
Россияне поддержали визовый режим с Белоруссией
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Регистрация жилья в России оказалась парализована
В Петербурге изменят систему расселения коммуналок
Под Калининградом с молотка продадут старинный замок
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь